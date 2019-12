VIDEO - Diriyah Tennis Cup: Fognini supera Isner in due set e va in semifinale, gli highlights

88 visualizzazioni | 02:04

Positivo l’esordio di Fabio Fognini nella Diriyah Tennis Cup, torneo esibizione scattato quest’oggi: il ligure ha eliminato nei quarti di finale lo statunitense John Isner per 7-6 (4) 6-4 in un’ora e 23 minuti, e domani affronterà in semifinale il vincente del match tra l’elvetico Stan Wawrinka ed il transalpino Gael Monfils.