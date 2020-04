Il video che ha fatto il giro del mondo: in Liguria due ragazze si sfidano da un tetto all'altro

Coronavirus, il video che ha fatto il giro del mondo: in Liguria due ragazze si sfidano sul tetto

Ai tempi della pandemia non manca la fantasia, soprattutto in Italia: una partita di tennis mozzafiato da un tetto all'altro, con protagoniste due giovanissime ragazze in Liguria, ha fatto il giro del web.