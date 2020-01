VIDEO - Berrettini in campo con le voci di Eurosport: "Vi mostro come ho migliorato il mio tennis"

Le storiche voci del tennis di Eurosport, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero, incontrano il campione italiano a Montecarlo in un appuntamento imperdibile in un mix di chiacchiera e parte sul campo per mostrarci dove è migliorato. Appuntamento su Eurosport 2 alle ore 21:00 e OnDemand su Eurosport Player.