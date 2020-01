Kvitova è un rullo compressore, Siniakova esce dal campo in lacrime

visualizzazione | 00:47

Nel derby ceco non c'è storia: Petra Kvitova non dà scampo alla connazionale, che finisce in lacrime dopo l'applauso del pubblico ed esce di fretta dal campo alla fine del match.



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



