Il nobile gesto di Zverev: "Donerò 10.000 $ ogni partita, tutto il montepremi se vincerò"

Nel'intervista successiva al successo sull'azzurro Marco Cecchinato nel primo turno dell'Australian Open, Alexander Zverev ha annunciato una bella iniziativa a favore dei delle vittime degli incendi: "Donerò 10.000 dollari per ogni match che vincerò qui e anche, se so di non essere favorito, se vincerò questo torneo, donerò ogni singolo centesimo del montepremi che mi daranno".



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



