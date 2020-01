Federer: “Felice di aiutare. Allenamento pre Australian Open? No, c’è un messaggio: donate!”

390 visualizzazioni | 01:33

“Dal TG non ti rendi conto, poi quando sono arrivato in Australia ho capito quanto fosse grave la situazione. Sono sempre felice se posso aiutare, mettendo a disposizione tempo e soldi. Allenamento in vista degli Australian Open? No, volevo solo aiutare e far passare questo messaggio: bisogna donare”. Chapeau Roger Federer. Per donare alla Croce Rossa Australiana ► http://redcross.org.au/tennis



