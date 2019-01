Wozniacki: "È straordinario che Serena Williams sia tornata dopo aver avuto una figlia"

4 visualizzazioni | 01:23

Durante il sorteggio del tabellone femminile dell'Australian Open la danese, detentrice del titolo, parla del ritorno in campo della 23 volte campionessa Slam dopo la maternità.



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



