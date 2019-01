Pennetta: “Serena Williams è come Roger e Rafa: sono superiori, fisicamente e mentalmente”

2 visualizzazioni | 01:49

Ci sono dei campioni che si possono contare su una sola mano. Serena Williams, come Roger Federer e Rafa Nadal, sono tra questi. Non sono solamente dei grandi giocatori perché fisicamente forti, ma lo sono anche mentalmente. Loro sanno arrivare così all'obiettivo. Parola di Flavia Pennetta che torna su Eurosport con "L'angolo di Flavia".



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio degli Australian Open lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!