Djokovic: "Andy Murray mi mancherà, è un ragazzo che ho sempre ammirato e rispettato"

Novak Djokovic parla a cuore aperto dopo l'annuncio del ritiro imminente di Andy Murray: "Ci conosciamo da quando abbiamo 12 anni, lo rispetto e lo ammiro perché è sempre stato molto rispettoso e un ragazzo apprezzato anche in spogliatoio".



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



