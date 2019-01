Carreño Busta perde la testa: assurdo errore dell'arbitro nel super tie-break con Nishikori

16.304 visualizzazioni | 02:12

Lo spagnolo saluta gli Australian Open cedendo il passo al giapponese che s'impone al quinto set dopo più di 5 ore di battaglia. Carreno Busta perde completamente la calma a fine incontro, a causa di un mancato utilizzo del falco da parte dell'arbitro di sedia: errore imperdonabile, anche perché poi lo spagnolo non farà più punti nel tie-break cedendo al nipponio 7-6 6- 6-7 4-6 6-7.



Dall’altra parte del pianeta, l’Australian Open è il primo torneo del Grande Slam della stagione. Le ambizioni dei grandi campioni per il nuovo anno si misurano qui: è probabilmente il torneo preferito di Djokovic, ma i rivali del serbo non mancano mai.



