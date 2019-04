Berrettini batte Krajinovic e trionfa a Budapest: gli highlights della finale

30 visualizzazioni | 01:17

In finale il 23enne romano, numero 55 del ranking mondiale (ma grazie a questo risultato è già verto di ritoccare il proprio best ranking avvicinandosi ai top 40), ha battuto il serbo, Filip Krajinovic, numero 105 Atp, proveniente dalle qualificazioni, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1.