VIDEO - Federer ringrazia Basilea e poi scoppia in lacrime: “Sarei stato grato anche per un solo trofeo qui"

Dieci vittorie in quindici finali. A Basilea, come ad Halle, lo svizzero si attesta come una vera sentenza. Nel torneo di casa, però, non può che scattare l’emozione nel trionfare di fronte a tutta la sua famiglia riunita a fare il tifo per lui.