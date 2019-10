VIDEO - Murray: "Sono stati anni difficili, non mi sarei mai aspettato di tornare a vincere"

Dopo 9 mesi dall'annuncio di un (mai più avvenuto) ritiro e a distanza di due anni e mezzo dall'ultimo successo in singolare, Andy Murray trionfa ad Anversa in finale contro Wawrinka e esprime tutto il suo stupore per un successo sofferto.