La rinascita di Andy Murray, ad Anversa la fine di un incubo

5 visualizzazioni | 02:59

Sono passati 282 giorni dal momento in cui Andy Murray è stato prossimo a dire addio al mondo del tennis per un problema all’anca. Il 20 ottobre – dopo più di nove mesi dalla sua uscita di scena – lo scozzese è tornato a vincere un torneo ATP nel singolare. Ad Anversa, contro Wawrinka, è tornato il campione olimpico in carica, a distanza di due anni e mezzo dall’ultimo trofeo sollevato.