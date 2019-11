Alla scoperta di Matteo Berrettini: il nuovo talento del tennis italiano

2 visualizzazioni | 15:20

One to one con il più promettente tennista azzurro che si è confessato in esclusiva ai nostri microfoni durante US Open 2018. Dagli esordi in famiglia fino agli ottimi risultati culminati col primo titolo ATP. Curiosità, metodi di allenamento, stile di vita, videogiochi e molto altro in questa intervista a 360°.