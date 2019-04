VIDEO - Gara 1 cancellata per maltempo: si correrà domenica

38 visualizzazioni | 01:38

Il maltempo ha avuto la meglio sulla sicurezza e, dopo neve e grandine, l'organizzazione ha deciso di non far correre i piloti. Gara 1 sarà quindi riprogrammata nella giornata in cui dovevano esserci soltanto superpole race e gara 2.