Jonathan Rea vince gara-1 a Laguna Seca, Bautista cade e sprofonda a -49

Quinto successo consecutivo per il campione del mondo in carica che precede sul traguardo il redivivo Chaz Davies (Ducati) e il turco Razgatlioglu. Quarta caduta stagionale per Alvaro Bautista che vede allontanarsi il primato in classifica generale, ora il distacco da Rea è di ben 49 lunghezze.