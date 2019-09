Jonathan Rea nella storia! Vince gara-2 a Magny Cours e si porta a casa il 5° titolo mondiale

692 visualizzazioni | 02:34

Il Cannibale nordirlandese sfrutta l'uscita di scena di Alvaro Bautista e con due gare d'anticipo si laurea campione del mondo SBK per la quinta volta consecutiva. Un trionfo grandioso dopo un avvio molto complicato (9 vittorie in 9 gare per la Ducati con Bautista) per un pilota che continua a scrivere la storia della categoria.