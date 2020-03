"Poligono 360": Wierer, Brignone e Moioli pronte alla storia, calendari punto dolente

65 visualizzazioni | 33:20

Diciassettesimo appuntamento con Dario Puppo e Max Ambesi. Si parte dal caos creato dal coronavirus e dal ruolo degli sport invernali, che nel prossimo weekend possono dare uno sfogo ai tifosi in assenza di altri sport. Spazio alla lotta per la generale di Brignone, Wierer e Moioli, ai debutti di Giacomel e Bionaz e ai duelli Boe-Fourcade e Kilde-Pinturault. Fari anche su cancellazioni e calendari



