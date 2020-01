"Poligono 360": Vinatzer va di fretta, come si fa a criticare Klaebo?

57 visualizzazioni | 34:42

Settimo appuntamento con i nostri Dario Puppo e Max Ambesi. Questa volta si parla del primo podio di Alex Vinatzer, precoce come altri grandi dello sci azzurro. Ma anche del duello Vlhova-Shiffrin, delle critiche immeritate a Klaebo e del confronto impossibile e leggendario tra Stefania Belmondo e Therese Johaug. Per chiudere i Quattro Trampolini, con quattro atleti in corsa per la vittoria finale



