"Poligono 360": meteo assurdo, le gare "a lotteria" possono condizionare le Coppe del Mondo?

Troppa neve da una parte, pioggia e temperature primaverili da altre: il meteo sta condizionando non poco le gare di Coppa del Mondo e l'ultimo weekend tra sci alpino, slittino e salto ne è un emblema. Queste gare "a lotteria" possono essere determinanti per l'assegnazione delle Sfere di Cristallo? Ce ne parlano Dario Puppo e Max Ambesi.



