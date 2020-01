"Poligono 360": il Black Saturday italiano, Brignone e il meglio del weekend di sport invernali

85 visualizzazioni | 33:22

Ottavo appuntamento con i nostri Dario Puppo e Max Ambesi. Stavolta si parla di regolamento e sicurezza, dopo le cadute discusse di Pellegrino e Windisch. Ma anche di Federica Brignone, leader dello sci femminile che continua a volare. E poi di Wierer e Fourcade, in testa alle generali nel biathlon, della continuità di Dominik Fischnaller nello slittino e degli sport nordici in Val di Fiemme.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!