Lidia Valentin sconfitta dopo 3 anni, vince la bielorussa Darya Naumava nei -76 kg

L’ultima finale del programma della sesta giornata di gare per i Campionati Europei 2019 di sollevamento pesi ha visto la stupenda sfida per il successo nei -76 kg (categoria olimpica) tra la leggendaria spagnola Lidia Valentin e la bielorussa Darya Naumava, con quest’ultima che l’ha spuntata per un’incollatura grazie all’ultimo tentativo di slancio a quota 136 kg.