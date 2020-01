Scotty James e Queralt Castellet si impongono nell’Halfpipe di Coppa del Mondo a Laax

1 visualizzazione | 01:49

Terza gara su cinque per la Coppa del Mondo di Halfpipe nello snowboard, la prima ed unica in terra Europea: sono andate in scena oggi le finali in quel di Laax. Sulle nevi svizzere ad imporsi sono Scotty James e Queralt Castellet.



