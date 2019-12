Italia, che doppietta! Fischnaller vince a 39 anni davanti a Felicetti al PGS di Bannoye

193 visualizzazioni | 01:58

Un'Italia formato monstre ha aperto la Coppa del Mondo di snowboard parallelo in terra russa, in quel di Bannoye: il veterano Roland Fischnaller batte in finale Mirko Felicetti e si va a prendere il sedicesimo successo nel massimo circuito internazionale.



