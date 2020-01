Favolosa doppietta azzurra a Bad Gastein! Daniele Bagozza batte Bormolini nella finale dello slalom

205 visualizzazioni | 01:12

L’Italia dello snowboard parallelo continua a collezionare exploit in questo 2020. Nella Big Final di PSL a Bad Gastein (Austria) Daniele Bagozza, coglie il secondo successo in carriera nello slalom, battendo nella finale tutta azzurra il connazionale Maurizio Bormolini. Ottimo 4° posto per Roland Fischnaller che consolida la propria leadership in classifica generale di Coppa del Mondo.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!