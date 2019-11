A Modena trionfa Nicolas Laframboise! Splendidi i due salti che gli hanno dato la vittoria

207 visualizzazioni | 03:28

Prima vittoria e anche primo podio in Coppa del Mondo invece per Laframboise, 19 anni compiuti ad aprile, che ha prevalso con due primi salti molto solidi che gli sono valsi i punteggi di 90,00 e 82,50 per un punteggio totale di 172,50.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!