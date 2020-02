Ludwig centra la 3a vittoria stagionale a Viessmann, Fischnaller (4°) a -1 da Repilov nella generale

17 visualizzazioni | 02:04

Trionfo per il veterano tedesco Johannes Ludwig, che a 34 anni centra la terza affermazione stagionale nel singolo dopo quelle di Sigulda ed Oberhof. Il teutonico ha preceduto il lettone Aparjods e il connazionale Bley. Quarto posto per Dominik Fischnaller che non sfrutta appieno l'assenza del rivale russo Repilov ma si porta a -1 dalla leadership in Coppa del Mondo.



