Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner strepitosi! Argento meraviglioso nel doppio sprint

Si aprono subito con una bellissima sorpresa in casa italiana i Mondiali di slittino su pista artificiale in quel di Sochi. Nella prima gara in programma sul catino russo Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner si sono portati a casa la medaglia d'argento nella sprint del doppio.



