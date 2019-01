Dominik Fischnaller è un razzo: chiude al secondo posto a Königssee

4.041 visualizzazioni | 01:05

Ottima prova per Dominik Fischnaller nel singolo maschile a Königssee, in Germania: l'azzurro chiude con il secondo miglior tempo, con 20 millesimi di ritardo dall'austriaco Reinhard Egger. La seconda manche è stata cancellata per problemi di visibilità dovuti all'abbondante nevicata.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!