Arianna Fontana, i 30 anni di un mito dello sport italiano: le sue 8 meravigliose medaglie olimpiche

254 visualizzazioni | 02:34

Per celebrare al meglio i 30 anni della più grande pattinatrice della storia dello short track italiano e una delle più vincenti atlete dello sport azzurro: riviviamo in una suggestiva clip le 8 medaglie conquistate da Arianna Fontana alle Olimpiadi in un lungo viaggio da Torino 2006 a Pyeongchang 2018.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!