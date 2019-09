Finali di Coppa del Mondo di sci d'erba a Schilpario: Arrigoni vince il superG di chiusura

1 visualizzazione | 01:47

Finisce con la vittoria di Mattia Arrigoni la Coppa del mondo di sci d'erba, una vittoria che mitiga solo in parte la delusione per l'Italia, che dopo tre vittorie consecutive della Coppa assoluta con Edoardo Frau, quest'anno deve cedere le armi al giovane ceco Martin Bartak. In campo femminile, Jacqueline Gerlach sancisce con una vittoria nel superG l'assoluto dominio di tutta la stagione.