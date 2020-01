VIDEO - Brignone a Tina Maze: "Peccato, ci ho provato, ma la prima manche non era giusta"

Federica racconta alla nostra Tina Maze: "Nella prima manche non ho spinto come nella secoda, ho trovato tanto vento e soprattutto buio. Questa è andata meglio, me la porterò dietro".