Ustiugov trionfa nella 15 km Mass Start di Lenzerheide: indietro gli italiani

Nella 15 km mass start maschile in tecnica libera a vincere è stato il russo Sergey Ustiugov, davanti al norvegese Johanes Klaebo ed all’altro russo Alexander Bolshunov, secondi ex aequo. Indietro gli azzurri, tutti fuori dai primi trenta.



