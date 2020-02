Ricordate Adrian Solano? Tre anni fa il mondo scopriva il fondista più improbabile di sempre

5.058 visualizzazioni | 02:32

Lahti 2017: il venezuelano voleva fare tappa in Svezia per imparare a sciare sulla neve, ma la burocrazia gliel'ha impedito e così ha messo ai piedi gli sci per la prima volta proprio in gara. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e diventa virale.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!