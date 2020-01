"Poligono 360": Pellegrino tra cadute e polemiche, il regolamento della sprint va rivisto

1.328 visualizzazioni | 03:52

L'azzurro è uscito ai quarti nella sprint di Dresda dopo esser stato travolto dal francese Jouve, non nuovo a condotte di gara "rivedibili" e in seguito non sanzionato. Un episodio che riporta in auge le discussioni su questo format: il regolamento va rivisto? Ce ne parlano Dario Puppo e Max Ambesi.



