Pellegrino vince il suo quarto di finale, ma viene squalificato

50 visualizzazioni | 00:36

Grandissima beffa per Chicco Pellegrino, che a Dresda vince il proprio quarto di finale, ma viene squalificato per un contatto con Gros: l'incidente gli vale un cartellino giallo, ma ne aveva già uno in eredità dalle qualificazioni e quindi per lui la gara si chiude nel più triste dei modi.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!