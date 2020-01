Klaebo imbattibile: il norvegese vince la sprint in Val di Fiemme, gli avversari si inchinano ancora

70 visualizzazioni | 02:02

Finale senza storia nella sprint maschile in Val di Fiemme, valida per il Tour de Ski: Klaebo sfrutta i super materiali e uno strapotere fisico imbarazzante per vincere anche questa gara.



