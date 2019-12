Therese Johaug implacabile! Nella 10 km di Davos arriva la terza vittoria stagionale

40 visualizzazioni | 02:00

La norvegese fa sua anche la 10 km femminile a tecnica libera di Davos, continuando a far registrare il proprio dominio in Coppa del Mondo anche in terra svizzera. Per Johaug si tratta della terza vittoria stagionale, senza contare la classifica complessiva del Nordic Opening che di competizioni ne racchiude tre.



