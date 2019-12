Norvegia da sballo anche nel fondo! Krueger domina la 15 km e trova la seconda vittoria in carriera

58 visualizzazioni | 02:11

Seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo di sci di fondo per il norvegese Simen Hegstad Krueger. Il ventiseienne oro olimpico nella skiathlon a PyeongChang, oltre che argento nella 15 km, si impone proprio su questa distanza a Davos, a tecnica libera, con il tempo di 33’59″3 sfruttando un’ottima seconda parte di gara. Secondo posto per Ustiugov, terzo Colonia.



