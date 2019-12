Splendida Nicol Delago! È seconda nel Super G di Lake Louise con una gara incredibile

6.191 visualizzazioni | 01:20

L'azzurra disputa una gara incredibile col pettorale numero 31 e chiude alle spalle della sola Viktoria Rebensburg: è il suo primo podio in questa disciplina in Coppa del Mondo.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!