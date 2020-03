Brignone, una stagione da fuoriclasse: le immagini più belle della vincitrice della Coppa del Mondo

2.590 visualizzazioni | 02:05

Undici podi, cinque vittorie e venti top 10 per una stagione ai limiti dell'irripetibile. Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino ed è la prima donna italiana a riuscirci. Per celebrarla, abbiamo messo insieme le immagini più belle della sua splendida annata.



