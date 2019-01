La prima volta di Clement Noel: il francese vince lo slalom di Wengen

3.621 visualizzazioni | 01:11

Dopo anni che non accadeva più, torna a suonare la Marsigliese dopo uno slalom di Coppa del Mondo. L'impresa è di Clement Noel, primo dopo la prima manche e bravo a nuon bruciare tutto il vantaggio nella seconda. Piazza d'onore per Manuel Feller (+0.08) e grandissima rimonta di Marcel Hircher, che risale dal quinto posto al terzo (+0.10, miglior tempo di manche). Miglior azzurro Stefano Gross, 9°.



