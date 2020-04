Johanna Schnarf splendida seconda nel SuperG di Cortina

15.178 visualizzazioni | 01:27

L'azzurra sfrutta bene le condizioni meteo del pettorale numero 1 e finalmente torna sul podio dopo quasi 8 anni. Davanti a lei soltanto Lara Gut, che la supera di 14 centesimi. Al terzo posto Nicole Schmidhofer, male le altre italiane. Brignone non partita per febbre, fuori Goggia, Delago e Hofer. Altre azzurre al traguardo Marta Bassino e Nadia Fanchini.



