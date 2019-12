Il SuperG di Dominik Paris: quinto e sfortunato

189 visualizzazioni | 01:39

La nebbia blocca in partenza Paris, che deve aspettare a lungo prima di poter scendere. L'attesa si fa sentire e alla fine l'azzurro è in zona punti, ma non sul podio.



