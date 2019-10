Shiffrin: "Mi emozionava sempre guardare Hirscher gareggiare: mi spiace molto che si sia ritirato"

68 visualizzazioni | 01:04

La nuova stagione di sci alpino si apre con un protagonista in meno, quel Marcel Hirscher che ha dominato le ultime annate in campo maschile. Ecco come ha reagito alla notizia la numero 1 del movimento femminile, Mikaela Shiffrin.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!