Splendida Brignone! Rivivi il successo dell'azzurra nel gigante del Sestriere

La gigantista azzurra trionfa a Sestriere con allo stesso tempo di Petra Vlhova. Shiffrin terza per un centesimo. Grazie a questo successo nella classifica di Coppa del Mondo di gigante Federica Brignone allunga a 375 punti, +61 su Mikaela Shiffrin quando mancano 4 gare al termine della stagione in questa specialità.



