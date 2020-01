Vonn a Tina Maze: "E' stato il momento più teso della mia carriera"

8.311 visualizzazioni | 00:34

Le due antiche rivali si ritrovano in zona mista dopo il bronzo in discesa di Lindsey: "E' bello essere ancora qui con te, the Old Ladies!".



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



