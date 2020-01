Tina Maze: "Vlhova impressionante, che rimpianti per Federica Brignone"

11.977 visualizzazioni | 05:50

La slovacca, allenata dall'italiano Livio Magoni, conquista l'Oro nel gigante, davanti alla Rebensburg e a una Shiffrin non soddisfatta del tutto. Cade Sofia Goggia, Brignone 5° recrimina per una difficile prima manche. Tina Maze è la nostra insider, ci svelerà i segreti e commenterà live le gare con noi: Tina vi aspetta su Eurosport.com e sui nostri social tutti i giorni delle gare di Are 2019.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!