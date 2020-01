Lara Dalla Mea, emozionantissima dopo il bronzo, abbraccia la nostra Tina Maze “È un onore”

5.567 visualizzazioni | 00:21

La giovanissima (classe 1999) sciatrice italiana, fresca vincitrice del Bronzo mondiale nel Team Event insieme ai compagni Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Irene Curtoni, incontro la nostra Tina: "E tutto così assurdo, è un onore per me: grazie mille, grazie".



